Sicurezza pubblica | piazze chiuse ai minorenni coinvolti in reati il fermo preventivo decide sulle misure strumentali

Da oggi nelle piazze di alcune città si chiudono le aree ai minorenni coinvolti in reati. Le forze dell’ordine possono decidere di fermare preventivamente i giovani per valutare eventuali misure di sicurezza. La nuova norma mira a ridurre i problemi di ordine pubblico, ma al momento non ci sono ancora dettagli precisi su come verrà applicata sul campo.

**Un nuovo pacchetto di sicurezza per le piazze e per i minori coinvolti in reati: è entrato in vigore il fermo preventivo per le zone urbane.** A partire da oggi, le piazze dei comuni italiani possono essere chiuse ai minorenni coinvolti in reati, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza urbana. La misura, introdotta con un provvedimento del governo, si applica a una serie di aree strategiche dove si verifica un alto livello di attività criminali o di degrado. Le autorità giudiziarie, in particolare i pm, decidono se sospendere o meno il diritto di circolazione per i minorenni coinvolti in reati, tramite un meccanismo di fermo preventivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani il governo presenta al Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sulla sicurezza.

Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il pacchetto sicurezza approvato dal CdmIl Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza: via libera al decreto legge e al disegno di legge. Ecco tutte le misure ... msn.com

Sicurezza, più controlli anche di notte nelle piazze e sulla costa. Il piano della Prefettura: ecco cosa cambiaDalle spiagge alle piazze sia centrali sia periferiche come quelle del Libertà. Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura ha disposto l’attivazione di un piano straordinario di ... quotidianodipuglia.it

