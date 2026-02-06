Sicurezza Piantedosi | Il fermo preventivo non è una misura liberticida

Il ministro Piantedosi difende il nuovo decreto sicurezza, sostenendo che il fermo preventivo non limita le libertà. In conferenza stampa, ha spiegato che questa misura serve a prevenire i rischi e che l’interlocuzione con il Quirinale è sempre stata positiva. Piantedosi ha anche precisato che il decreto ha subito modifiche dopo il confronto con il Colle, e che l’obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza senza mettere a rischio i diritti.

Nel decreto sicurezza «viene introdotta la previsione del fermo di prevenzione. Preciso che l’interlocuzione con il Quirinale è stata sempre molto proficua, da ultimo ieri, ma è stata sempre molto proficua. Ci sono state giuste sottolineature ma il testo esce come era stato proposto sin dall’inizio». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il fermo di prevenzione «Non è una misura liberticida, in molti ordinamenti è presente, e c’è il rapporto con l’autorità giudiziaria, a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il ministro Piantedosi torna a chiedere norme più dure contro l’immigrazione.

