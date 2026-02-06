Sicurezza | Musolino su norme slogan senza bilanciamento dei diritti

Nei giorni scorsi, Stefano Musolino, leader della Minoranza Democratica, ha criticato duramente il nuovo decreto sicurezza. Secondo lui, le norme approvate sono solo uno slogan e non tutelano abbastanza i diritti dei cittadini. Musolino sottolinea che manca un vero bilanciamento tra sicurezza e diritti, e si dice preoccupato per le conseguenze di questa legge.

**Musolino contro il decreto sicurezza: «Norme slogan senza bilanciamento tra i diritti»** A due giorni dal via della nuova legislazione per la sicurezza, Stefano Musolino, segretario della Minoranza Democratica, ha espresso un forte contrasto con il decreto approvato in Parlamento. In un’intensa dichiarazione, ha definito le norme adottate «slogan senza un reale bilanciamento tra i diritti». La critica riguarda soprattutto il provvedimento che introduce un meccanismo di scudo per le persone che sparano, una misura controversa che il segretario considera inadeguata e non coerente con l’equilibrio tra libertà e protezione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

