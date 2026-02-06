Sicurezza Lega | L’approccio buonista ha prodotto un arretramento della libertà quotidiana

La Lega torna a denunciare ciò che definisce un arretramento della libertà quotidiana in Emilia-Romagna. Secondo un sondaggio Demopolis-Citynews, molti cittadini della regione si sentono meno sicuri e vivono con più timori. La questione della sicurezza diventa così uno dei temi caldi del momento, con la Lega che punta il dito contro un approccio ritenuto troppo buonista.

«Il sondaggio Demopolis-Citynews fotografa una realtà che in Emilia-Romagna molti cittadini vivono ogni giorno. Quando solo il 43% delle persone dice di sentirsi sicuro in città, dato di Piacenza, e il 60% parla di un peggioramento negli ultimi anni, significa che il problema è diventato.

Sono scese in strada le Donne Democratiche di Arezzo, pronte a difendere il diritto al consenso e contro ogni forma di arretramento sui diritti femminili.

Pacchetto Sicurezza: giovedì il CdM per l’approvazione, mentre la Lega spinge per il fermo preventivoSlitta a giovedì il CdM per l'approvazione del nuovo pacchetto sicurezza. Proposto un decreto legge per le misure più urgenti. La Lega spinge per il 'fermo preventivo': Chi sbaglia deve pagare ... panorama.it

Sicurezza idraulica e urbana priorità. E Alpi lascia la Lega per PadovaniSi allarga il fronte del candidato sindaco Gabriele Padovani, il quale nella mattinata di ieri al bar Bellini di Faenza ha presentato diciannove punti del proprio programma elettorale. Insieme al ... ilrestodelcarlino.it

Grazie alla Lega e al nuovo Decreto Sicurezza: ZONE ROSSE RAFFORZATE STRETTA SULLA VENDITA DI COLTELLI AI MINORENNI BLOCCO PREVENTIVO DEI FACINOROSI TUTELA PROCESSUALE: STOP ALL'ISCRIZIONE AUTOMATICA NEL facebook

Approvato in Consiglio dei ministri il nuovo Decreto #Sicurezza della #Lega. Più tutele per le forza dell’orine, più rigore verso i delinquenti. Questa è una misura importante che migliorerà la vita dei cittadini e che è merito del mio partito. Motivo in più per vot x.com