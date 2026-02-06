La Lega organizza un gazebo a piazza Tre Martiri nel fine settimana. La manifestazione serve a sostenere le forze dell’ordine e a ribadire l’appoggio al “Pacchetto Sicurezza” approvato di recente. La scelta di piazza Tre Martiri punta a coinvolgere i cittadini e a mostrare vicinanza alle forze dell’ordine nel loro lavoro quotidiano.

Mobilitazione della Lega nel prossimo fine settimana a sostegno delle forze dell’ordine e per ribadire l’importanza del “Pacchetto Sicurezza” appena approvato. A Rimini la Lega sarà presente sabato, 7 febbraio, dalle 9,30 alle 12,30, in Piazza tre Martiri.Il partito guidato da Matteo Salvini.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Lega Mobilitazione

La Lega scende in piazza per sostenere le forze dell’ordine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lega Mobilitazione

Argomenti discussi: Sicurezza, la Lega si mobilita a sostegno delle forze dell'ordine: gazebo in piazza Tre Martiri; Sicurezza, lo scontro si accende: Lega all’attacco, Vizzaccaro risponde; Sicurezza, Lega: L’approccio buonista ha prodotto un arretramento della libertà quotidiana; Meloni la Popolare: si lega a Merz-Metsola e Tajani e si riprende il tema sicurezza. Salvini propone patti a Vannacci.

Pacchetto Sicurezza Approvato: Un Importante Traguardo per la LegaIl governo ha ufficialmente approvato il pacchetto di sicurezza, un traguardo significativo per la Lega che migliorerà la protezione dei cittadini e rafforzerà l'ordine pubblico. notizie.it

Pacchetto Sicurezza: giovedì il CdM per l’approvazione, mentre la Lega spinge per il fermo preventivoSlitta a giovedì il CdM per l'approvazione del nuovo pacchetto sicurezza. Proposto un decreto legge per le misure più urgenti. La Lega spinge per il 'fermo preventivo': Chi sbaglia deve pagare ... panorama.it

Comune di Castano Primo. . “POST” GIUNTA: OGGI VI PARLIAMO DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ENTE MORALE, CARNEVALE, COMMEMORAZIONE DEI TRE MARTIRI E VARIAZIONE DI BILANCIO Nuovo appuntamento con il video “post” Giunta. facebook