Sicurezza e Olimpiadi anche Nardella contro il trasferimento degli agenti Così indeboliscono le città

Dario Nardella si oppone al trasferimento di cento agenti di Firenze a Milano per le Olimpiadi invernali. L’ex sindaco e attuale europarlamentare Pd dice che spostare le forze di sicurezza indebolisce le città e non aiuta a garantire la sicurezza. La questione divide tra chi vede nel cambio un modo per rafforzare l’evento e chi invece pensa che possa creare vulnerabilità nelle città coinvolte.

