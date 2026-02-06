Sicurezza e Olimpiadi anche Nardella contro il trasferimento degli agenti Così indeboliscono le città
Dario Nardella si oppone al trasferimento di cento agenti di Firenze a Milano per le Olimpiadi invernali. L’ex sindaco e attuale europarlamentare Pd dice che spostare le forze di sicurezza indebolisce le città e non aiuta a garantire la sicurezza. La questione divide tra chi vede nel cambio un modo per rafforzare l’evento e chi invece pensa che possa creare vulnerabilità nelle città coinvolte.
Sul tema del possibile trasferimento di cento agenti fiorentini a Milano per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina si è espresso anche l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella. “Questa storia delle Olimpiadi venga immediatamente rimessa sui binari giusti. Non si possono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Olimpiadi Invernali
Flavio Briatore e il caso degli agenti ICE negli Usa, "anche in Italia ci vorrebbero persone addestrate così"
Flavio Briatore commenta i due incidenti degli agenti ICE negli Stati Uniti e dice che anche in Italia servirebbero persone addestrate come queste.
Olimpiadi, confermati a Milano gli agenti Ice che il governo sperava di evitare. Tajani rassicura: “Non sono le SS”. Ma la città si mobilita contro gli sgherri di Trump
La decisione di confermare gli agenti Ice a Milano ha scosso la città.
Ultime notizie su Olimpiadi Invernali
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuse; L'Ice in Italia per i Giochi invernali, portavoce: Collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi; Dall'Ice ai suv del Qatar, quindi chi ci sarà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina per la nostra sicurezza?.
Olimpiadi, sanità e fiducia: cosa significa oggi ospitare i Giochi in ItaliaLe Olimpiadi Invernali 2026 si aprono nella normalità, segnando il ritorno dei Giochi senza protocolli emergenziali. quotidianosanita.it
Olimpiadi di Milano Cortina: dal Nas all’Iss, l’impegno per la sicurezzaAnche i Nas e gli esperti dell’Istituto superiore di sanità in campo per la sicurezza delle Olimpiadi: il focus. lapresse.it
LaPresse. . Olimpiadi 2026, scatta il piano sicurezza: Centri operativi attivi da Milano a Cortina Alla vigilia della cerimonia di apertura, le forze di polizia blindano l'evento. Potenziati i Centri operativi congiunti (COC) per coordinare la vigilanza sulla manifestazi facebook
Il dispositivo di sicurezza della polizia per le Olimpiadi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.