Sicurezza | Bonaccini ' avanti con nostre proposte Meloni ha fallito'

Il governatore Stefano Bonaccini rilancia la sua posizione sulla sicurezza, attaccando Meloni e la sua maggioranza. “Siamo riusciti a portare il tema al centro del dibattito nel Partito Democratico”, dice. Bonaccini aggiunge che sicurezza, insieme a salari, lavoro e sanità, deve diventare una priorità anche nel programma elettorale del centrosinistra. La sua frase lascia intendere che le proposte del PD sono pronte e che il governo Meloni ha, secondo lui, fallito su questo fronte.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io sono soddisfatto che, a forza di insistere, ora il tema della sicurezza è al centro del dibattito del Partito Democratico, e insieme a salari, lavoro e sanità, per quanto mi riguarda, dovrà essere tra le priorità del programma con cui presentarci alternativi alle destre alle prossime elezioni politiche. Perché la sicurezza e' garanzia di libertà per un cittadino. Anzi, sicurezza e' libertà. E su questo tema possiamo andare all'attacco, con proposte di merito, che tengano insieme prevenzione e repressione, perché il governo Meloni sulla sicurezza ha fallito, perché nonostante le promesse e le urla nelle scorsa campagna elettorale, gli italiani si sentono nelle loro città meno sicuri di tre anni fa".

