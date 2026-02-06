Sicilia il turismo dopo Harry | associazioni e sindacati prevedono rischi per la stagione

La Sicilia si prepara a una stagione difficile. Dopo il passaggio del ciclone Harry, associazioni e sindacati avvertono di rischi concreti per il turismo, che già fatica a riprendersi. Le strutture ricettive e gli operatori del settore temono un calo di visitatori e entrate, mentre le conseguenze dell’evento atmosferico si fanno sentire su tutto il territorio. La ripresa si fa sempre più complicata.

A causa del ciclone Harry, la Sicilia sta affrontando un dramma economico e occupazionale di proporzioni. Il maltempo, passato nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, ha causato danni ingenti a infrastrutture e strutture turistiche, con conseguenze pesanti per il settore dell’ospitalità, del commercio e delle attività produttive. Le associazioni e i sindacati di categoria, in una nota ufficiale inviata a governo e Parlamento regionale, hanno espresso «un’estrema preoccupazione per la tenuta occupazionale», avvertendo del rischio di un “concreto e diffuso perdita dei posti di lavoro” a causa della forte incertezza legata alla stagione turistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo il passaggio del ciclone Harry, associazioni e sindacati lanciano l’allarme: la stagione turistica in Sicilia rischia di essere compromessa.

Questa mattina a Palermo, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino ha incontrato i sindacati e le associazioni di categoria.

