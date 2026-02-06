Siamo dentro Il PalaSharp di Milano occupato dagli antagonisti contro le Olimpiadi

Questa mattina il PalaSharp di Milano è stato occupato dagli antagonisti che protestano contro le Olimpiadi. Da settimane sui social circolano messaggi e messaggi di denuncia, e oggi alcuni attivisti sono entrati nel palazzetto per far sentire la loro voce. L’intera area è stata occupata senza incidenti, mentre le forze dell’ordine osservano la situazione. La protesta si concentra contro l’evento ufficiale, che viene visto come un simbolo di interessi economici e politici, lontano dalle esigenze della città. Nessuna decisione immediata è stata presa, ma la tensione

Da tempo gli antagonisti mormorano di Utopiadi sui loro canali, l'evento alternativo delle Olimpiadi che è stato annunciato come protesta per la manifestazione che, per le prossime due settimane, catalizza su Milano l'attenzione del mondo. Fa parte della serie di iniziative che il mondo antagonista ha preparato a Milano (ma non è escluso che qualcosa a sorpresa venga poi organizzato anche a Cortina) come forma di protesta contro la partecipazione di Israele, contro l'impatto ambientale, contro la gentrificazione, contro qualunque altra cosa di cui un evento come le Olimpiadi, da loro considerato l'emblema del più becero capitalismo, può essere accusato.

