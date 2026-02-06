Diego Sia, ex attaccante del Milan, ha parlato per la prima volta dopo il trasferimento al Mirandes. “Sono sempre stato al Milan, all’inizio non sarà facile, ma i compagni mi stanno aiutando”, ha detto. Sia si prepara a una nuova avventura in Spagna, consapevole delle sfide che lo aspettano.

L’ex attaccante del Milan Futuro Diego Sia, nuovo giocatore del Mirandes, club spagnolo di seconda divisione, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al suo arrivo in prestito dal club rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole riportate da AS.: Le dichiarazioni di Diego Sia sul suo arrivo al Mirandes: “Sono sempre stato al Milan. All’inizio non sarà facile, ma i miei compagni mi stanno aiutando a integrarmi. Sono molto felice di essere in questa città e spero di ricambiare la calorosa accoglienza dei tifosi. L’operazione è stata complicata, ma è andato tutto bene e sono felice di iniziare questa nuova avventura“. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sia: “Sono sempre stato al Milan, all’inizio non sarà facile, ma i compagni mi stanno aiutando”

Approfondimenti su Diego Sia

Alex Vinatzer si conferma tra i protagonisti del gigante di Val d’Isère, piazzandosi sesto nella prima manche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

NAPOLI meglio senza DE BRUYNE MILAN pronto per lo SCUDETTO Compito in classe | Fuoriclasse | DAZN

Ultime notizie su Diego Sia

Argomenti discussi: Mille vite, una sola storia: Ex, fuori il nuovo album di Ciliari; Microplastiche: l’aria è una delle fonti più importanti di contaminazione; 'Questo club è nel mio sangue' - La mia storia a Liverpool... con Rob Jones; Destiny 2 – I Ribelli, la recensione: che la Forza sia con te!.

Stasera voglio rivederlo. L’ho trovato sia su YT che su Prime. In entrambi i casi è suddiviso in tre parti. Mi piace sempre molto e lo considero uno dei più belli di King.l’unica pecca a mio avviso sono i dialoghi forse un po troppo terra terra a volte facebook

Ex Milan, Maldini: “Mi sono sentito subito a casa. Penso sia la piazza giusta” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com