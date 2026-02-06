Il cliente continua con impegno e costanza il percorso di cure che ha iniziato da subito. Non si ferma e segue ogni passaggio con determinazione, sperando in un risultato positivo.

"Il mio cliente sta proseguendo con costanza continuità e successo il percorso di cure che ha immediatamente intrapreso. Ci riserviamo ogni comunicazione quando avremo conoscenza degli atti di indagine che oggi sono ancora coperti dal segreto istruttorio". Così l’avvocato Enrico Fontana, che rappresenta il dipendente infedele della Fondazione accusato di essersi indebitamente appropriato di oltre un milione di euro in cinque anni e attraverso ottocento bonifici. La vicenda era esplosa lo scorso ottobre: l’indagine era scaturita a fronte di movimentazioni finanziarie anonime e da subito il dipendente – responsabile d’area – aveva ammesso di aver sottratto quelle somme per poi bruciarle al gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Si sta curando con costanza e determinazione"

Approfondimenti su Cliente Cure

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cliente Cure

Argomenti discussi: Si sta curando con costanza e determinazione; Il difensore civico Di Primio a Milano per il coordinamento nazionale: al centro del dibattito la riforma del settore; Crans Montana, il Presidente Mattarella al Niguarda: Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena; Inter, Calhanoglu migliora: il rientro con il Sassuolo e poi al top contro la Juventus.

Si sta curando con costanza e determinazioneIl mio cliente sta proseguendo con costanza continuità e successo il percorso di cure che ha immediatamente intrapreso. Ci riserviamo ogni comunicazione quando avremo conoscenza degli atti di indagin ... ilrestodelcarlino.it

NUOVO PROTOCOLLO OSAS per il trattamento delle APNEE NOTTURNE… Continuiamo ad essere felici ed orgogliosi dei risultati ottenuti curando i pazienti in maniera miticolosa e mirata Questa è la testimonianza di una nostra paziente,pervenuta alla nostr facebook