Si intrufolano nel SerD di Pozzuoli e vandalizzano gli uffici Vanni | Nessuna interruzione al servizio

Sono riusciti a introdursi nella sede del Ser.D. di Pozzuoli, mettendo completamente a soqquadro gli uffici e causando diversi danni materiali in particolare quelli della direzione e di alcuni locali amministrativi. Si intrufolano nel Ser.D di Pozzuoli e vandalizzano gli uffici. Vanni: "Nessuna interruzione al servizio" L’intrusione è avvenuta nelle scorse ore all’interno della struttura dell’Asl Napoli 2 Nord, punto di riferimento sul territorio per la cura e il trattamento delle dipendenze patologiche. Nonostante il grave danneggiamento degli uffici, le attrezzature sanitarie e i presidi medici non sono stati toccati, consentendo al Ser. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

