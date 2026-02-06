Sesso per curare il cancro finto guaritore beccato in mutande da ' Striscia' | VIDEO

Un uomo si spaccia per medico e promette di curare il cancro con il sesso. Luca Abete lo scopre e lo smaschera in diretta, mentre si trovava in mutande durante le riprese di Striscia la Notizia. La sua figura è apparsa come un finto guaritore che, senza alcuna base scientifica, sosteneva di poter guarire i malati di tumore con rapporti sessuali e “energie”.

Un'indagine a dir poco inquietante quella portata avanti da Luca Abete per la trasmissione Striscia la Notizia: un sedicente "dottore" della provincia di Caserta prometteva ai malati di tumore la guarigione attraverso rapporti sessuali, definendo il suo metodo come una "cura energetica".

