Il Comune ha stanziato 430 mila euro per offrire nuovi servizi alle famiglie con bambini sotto i tre anni. L’obiettivo è aiutare i genitori dalla gravidanza fino ai primi due anni di vita del bambino. Si vuole anche prevenire le disuguaglianze sociali, con un’attenzione particolare ai genitori che rischiano di restare isolati. Molti di loro, infatti, usano poco i servizi di supporto alla nascita e alla prima infanzia.

Sostenere le famiglie dalla gravidanza fino ai primi due anni di età dei bimbi, e prevenire le disuguaglianze sociali, con una particolare attenzione ai genitori a rischio di isolamento che spesso accedono in modo limitato ai servizi per l’accompagnamento alla nascita e alla prima infanzia. È l’obiettivo del progetto ’ Le cure che nutrono ’, promosso dal Comune di Bologna insieme all’Ausl, e finanziato con 430mila euro di fondi europei. Le azioni previste, all’interno del Centro per le famiglie gestito dal Comune, saranno realizzate in collaborazione con le associazioni MondoDonna e Cuore di mamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizi per i genitori dei bambini sotto i tre anni, investiti 430mila euro

