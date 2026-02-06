Servizi demografici sospesi per due giorni nella sede centrale l' avviso del Comune

Nella sede centrale dei servizi demografici di via Nicola Calipari, i servizi di anagrafe e stato civile saranno sospesi sabato e domenica. L’amministrazione ha annunciato che l’interruzione si è resa necessaria a causa di problemi di connettività. Le attività riprenderanno normalmente da lunedì.

A causa di problemi di connettività presso la sede centrale dei servizi demografici di via Nicola Calipari 2N, tutti i servizi al pubblico di anagrafe e di stato civile saranno sospesi nei giorni di sabato 7 e domenica 8 febbraio.Lo rende noto il Comune di Reggio Calabria, informando l'utenza.

