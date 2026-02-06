Serviti ortaggi ’fantasma’ Agriturismo sospeso

Un agriturismo della zona è stato sospeso dopo che le autorità hanno scoperto che i prodotti che offriva non avevano alcuna prova di esistenza. I clienti potevano gustare ortaggi e vino, ma per la Regione si trattava di fantasmi, perché niente confermava che fossero veri. La struttura rischia ora di chiudere definitivamente.

In quell'agriturismo era possibile mangiare ottimi prodotti della terra e bere il buon vino della casa, ma per la Regione quegli ortaggi e il nettare dell'uva erano come fantasmi, perché mancavano le prove della loro esistenza. La struttura, in base a un' ordinanza appena emessa dal Comune, rimarrà chiusa due mesi per non aver inserito sulla mappa ufficiale ciò che finiva nel piatto degli ospiti. Il titolare della struttura, adesso, rischia la cessazione definitiva dell'attività se non si metterà in regola entro 60 giorni. Attraverso una nota inviata alcune settimane fa allo Sportello unico delle attività produttive, la Regione ha comunicato che l' agriturismo "non risulta abbia presentato il piano colturale grafico nell'anno 2024 quale aggiornamento del fascicolo aziendale e l'ufficio territoriale ha rilevato l'inadempienza rispetto a quanto previsto dal ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

