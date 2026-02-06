Serra alla guida dell’Arcimboldo 2026 | primo passo verso la nuova era della squadra
Gianluca Serra prende ufficialmente le redini dell’Arcimboldo 2026. È il primo passo concreto verso un nuovo capitolo per la squadra, con il noto chef di Telti e Loiri al timone di questa selezione di punta per i migliori chef sardi. La sua nomina apre la strada a un’epoca di cambiamenti e nuove sfide nel mondo della ristorazione locale.
Gianluca Serra, titolare delle pizzerie Tertium a Telti e a Loiri, è entrato nella guida de L’Arcimboldo 2026, la prestigiosa selezione annuale di riferimento per i migliori chef della Sardegna. Il suo ingresso è stato reso possibile grazie all’assegnazione di “due pennelli” nella categoria “Artista pop art”, un riconoscimento che conferma l’importanza del suo lavoro nel settore gastronomico locale. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio 2026, con un comunicato ufficiale che ha sollevato l’attenzione della comunità enogastronomica della regione. Il premio, che si colloca in una classifica composta da professionisti della comunicazione e del cibo, è stato assegnato con un sistema di valutazione basato su un punteggio da uno a tre pennelli, simbolo di un impegno artistico, tecnico e di qualità.🔗 Leggi su Ameve.eu
