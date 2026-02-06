SERIE C Benevento-Az Picerno | la diretta testuale

Alle 15 il Benevento affronta in casa l’Az Picerno nel 25esimo turno di Serie C. La squadra campana, con 54 punti, cerca punti importanti per consolidare la posizione in classifica. L’avversario, che ha 23 punti, vuole invece conquistare qualche punto in più per uscire dalla zona retrocessione. La partita si gioca al “Ciro Vigorito” e il pubblico si aspetta una sfida intensa e combattuta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (54) e Az Picerno (23) si affrontano al "Ciro Vigorito" nel 25esimo turno di campionato. Prima convocazione tra i giallorossi per gli ultimi acquisti Kouan e Celia tesserati nell'ultimo giorno di mercato. Il Picerno, dopo un girone di andata negativo ha rivoluzionato l'organico a gennaio con 11 arrivi e altrettante partenze. Tabellino Benevento-Az Picerno (ore 20:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Celia, Borghini, Caldirola, Ceresoli, Talia, Kouan, Tumminello, Carfora, Mignani, Della Morte.

