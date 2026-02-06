Serie B Femminile | Napoli Women Basketball torna a vincere | positivo il match contro Benevento

Da puntomagazine.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Women Basketball torna a vincere dopo una partita combattuta contro Benevento. Le partenopee tengono testa alle avversarie e, alla fine, portano a casa una vittoria che vale tanto, davanti ai tifosi di casa. La gara è stata equilibrata, ma le ragazze di Napoli sono riuscite a mantenere la calma e ottenere i due punti.

Le partenopee tengono testa alla Cestistica Benevento e, al termine di una gara equilibrata, conquistano una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico.. La Nextra Napoli Women Basketball ritrova il successo nel turno infrasettimanale, superando la Cestistica Benevento per 67-63. In un match combattuto, le partenopee sono riuscite a difendere il fattore campo, conquistando due punti fondamentali per la classifica ed il morale. L’avvio di gara vede una fase iniziale di studio tra le due formazioni, interrotta dall’allungo deciso di Napoli. La squadra di coach Ferazzoli ha sfruttato con efficacia i contropiedi di Maria Visone e i movimenti nel pitturato di Alessandra Rizzo, chiudendo la prima frazione sul 23-14. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

serie b femminile napoli women basketball torna a vincere positivo il match contro benevento

© Puntomagazine.it - Serie B Femminile | Napoli Women Basketball torna a vincere: positivo il match contro Benevento

Approfondimenti su Napoli Women Basketball

Serie B Femminile | Nextra Napoli Women Basketball cede all’intensità di Basket Fasano

Nella partita di Serie B Femminile, Nextra Napoli Women Basketball affronta Basket Fasano in trasferta, subendo una sconfitta per 82-49.

Serie B Femminile.Rimonta nel finale: Napoli Women Basketball cede alla Dinamo Taranto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Napoli Women Basket VS Virtus Academy Benevento SERIE B FEMMINILE

Video Napoli Women Basket VS Virtus Academy Benevento SERIE B FEMMINILE

Ultime notizie su Napoli Women Basketball

Argomenti discussi: B Femminile Campania: Napoli Women Basketball torna al successo sul Campobasso; Serie B Femminile, l’Infinity si aggiudica l’ultimo pass: ecco le qualificate alla Final Eight; Sett. Giovanile e Femminile: i risultati delle gare; Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori.

serie b femminile napoliIl Napoli Women Basketball torna al successo: Benevento battuto 67-63CERCOLA – La Nextra Napoli Women Basketball ritrova la vittoria nel turno infrasettimanale di Serie B Femminile, superando la Cestistica Benevento con il punteggio di 67-63. Una gara intensa e ... marigliano.net

serie b femminile napoliBasket femminile: Serie B, Nextra Napoli Women Basketball cade nel finale ad Ariano IrpinoSfuma nei minuti finali la possibilità del raddoppio esterno per la Nextra Napoli Women Basketball. Sul parquet della Virtus Ariano Irpino, le partenopee conducono il match per oltre trenta minuti, ce ... napolimagazine.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.