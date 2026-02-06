Serie B Femminile | Napoli Women Basketball torna a vincere | positivo il match contro Benevento

Napoli Women Basketball torna a vincere dopo una partita combattuta contro Benevento. Le partenopee tengono testa alle avversarie e, alla fine, portano a casa una vittoria che vale tanto, davanti ai tifosi di casa. La gara è stata equilibrata, ma le ragazze di Napoli sono riuscite a mantenere la calma e ottenere i due punti.

Le partenopee tengono testa alla Cestistica Benevento e, al termine di una gara equilibrata, conquistano una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico.. La Nextra Napoli Women Basketball ritrova il successo nel turno infrasettimanale, superando la Cestistica Benevento per 67-63. In un match combattuto, le partenopee sono riuscite a difendere il fattore campo, conquistando due punti fondamentali per la classifica ed il morale. L'avvio di gara vede una fase iniziale di studio tra le due formazioni, interrotta dall'allungo deciso di Napoli. La squadra di coach Ferazzoli ha sfruttato con efficacia i contropiedi di Maria Visone e i movimenti nel pitturato di Alessandra Rizzo, chiudendo la prima frazione sul 23-14.

