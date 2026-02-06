Serie A i match della 24^ giornata | calciomercato formazioni e orari per i match del weekend

La 24ª giornata di Serie A si apre questo weekend con tre partite trasmesse in co-esclusiva su e NOW. Il calcio italiano torna a scaldare i tifosi dal 6 al 9 febbraio, tra formazioni ancora da definire e orari ufficiali. Venerdì sera alle 22, la prima partita mette in campo due squadre pronte a darsi battaglia.

**La 24ª giornata di Serie A: 3 partite in co-esclusiva su e NOW, con il calcio in movimento dal 6 al 9 febbraio** Venerdì 6 febbraio, alle 22.45, comincia la 24ª giornata di Serie A con **Friday Night**, il programma di Sport dedicato all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, e con un ritmo intenso per la seconda parte della stagione. Ma andiamo subito alla parte essenziale: l’evento principale. Dalle 20.45 di sabato 6 febbraio, la Serie A torna a giocare sulle proprie piste con tre match in diretta su Sport: **Fiorentina – Torino**, a cui seguirà la classica partita del weekend, **Sassuolo – Inter**, alle 18 di domenica, e infine, **Roma – Cagliari**, il lunedì alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Serie A 24

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Serie A 24

Argomenti discussi: Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO; Serie A | Parma-Juventus, le statistiche del match; 1-4 contro la Juventus: Cuesta e Del Prato analizzano il match Streaming | DAZN IT; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-GENOA.

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie ADalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in programma domenica 1 febbraio 2026 ... libero.it

Parma-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie39, 38 e 37 Non sono numeri a caso, ma semplicemente i punti vantati in classifica in campionato rispettivamente da Inter, Milan e Napoli. Una corsa a tre combattutissima per il tricolore che ... ilmattino.it

NEXT MATCH torna in campo la serie B, domenica ore 18, al “Fila” arriva Mens Sana Basketball Siena Il presidente Sergio Masi e Simone Allegri chiamano tutti i giallobù a raccolta Leggi il pre-match Online sul nostro sito facebook