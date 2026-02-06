Serie A domenica di fuoco | da Juventus-Lazio ai test scudetto

Domenica di fuoco in Serie A. La ventiquattresima giornata si apre con partite che potrebbero cambiare le gerarchie della classifica. La Juventus affronta la Lazio in un match decisivo, mentre gli altri incontri si preparano a scuotere gli equilibri tra squadre in lotta per l’Europa e chi cerca di evitare la retrocessione. Un giorno di grande tensione e spettacolo, con i tifosi già in fermento.

La ventiquattresima giornata di Serie A entra nel vivo domenica 8 febbraio con un programma che promette di scuotere gli equilibri della classifica, mettendo di fronte ambizioni europee e necessità di salvezza in un incrocio di destini senza appello. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 08022026 12:30 Bologna – Parma Combo 1X + Over 1,5 08022026 15:00 Lecce – Udinese Over 2,5 08022026 18:00 Sassuolo – Inter Over 1,5 squadra ospite 08022026 20:45 Juventus – Lazio 1 L’analisi di giornata. Il lunch match del Dall’Ara apre le danze con il Bologna di Italiano che riceve il Parma, in un derby emiliano dove i padroni di casa cercano conferme tra le mura amiche contro una formazione ducale affamata di punti per distanziarsi dalla zona calda. 🔗 Leggi su Como1907news.com

