Sergio Ramos potrebbe lasciare il Messico e tornare in Europa. Dopo aver salutato il Monterrey, il difensore spagnolo ha avviato i contatti con il Marsiglia. La sua prossima meta potrebbe essere proprio la Francia, dove potrebbe mettere fine a una carriera lunga e ricca di successi.

Potrebbe essere la Francia la prossima tappa della carriera infinita di Sergio Ramos. Dopo aver chiuso ufficialmente la propria parentesi in Messico con la maglia del Monterrey, il leggendario difensore spagnolo è ora alla ricerca di un’ultima sfida europea. Nelle ultime ore, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sono stati avviati i primi contatti con l’ Olympique Marsiglia. Il profilo dello spagnolo, 39 anni compiuti e una bacheca che vanta quattro Champions League e un Mondiale, sarebbe finito sul tavolo di Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano starebbe valutando l’innesto di un leader carismatico per blindare la difesa dell’OM, nonostante l’età avanzata del centrale. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Sergio Ramos verso il Marsiglia: contatti avviati con De Zerbi

