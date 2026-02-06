Sergio Mattarella e lo sport | storia di una passione presidenziale

Questa sera Sergio Mattarella si trova a San Siro per l’inaugurazione dei giochi di Milano Cortina 2026. È una presenza che dimostra come lo sport abbia sempre avuto un ruolo speciale nel suo percorso, anche durante il suo mandato da presidente. Poco più di un mese fa ha consegnato il Tricolore agli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Una passione che Mattarella ha sempre portato avanti, senza nasconderla, e che questa sera si fa ancora più evidente.

Gli Europei di calcio e la finale di Berrettini Rimandati di un anno, causa pandemia, gli Europei di calcio del 2020 sono arrivati nell'estate del 2021. La nazionale italiana vinse nello stesso pomeriggio in cui Matteo Berrettini giocava la finale a Wimbledon, primo azzurri a riuscirci. Mattarella volò a Londra per la partita e ospitò tutti al Quirinale il giorno dopo, raccontando di aver visto il primo set di Berrettini, l'unico vinto contro Djokovic. Si unì al ricordo di Davide Astori fatto da Giorgio Chiellini dimostrando di avere grande attenzione per il mondo degli sportivi. L'infrazione del protocollo per l'atletica Durante gli Europei di atletica del 2024 che si sono disputati a Roma prima delle Olimpiadi, Mattarella andò ufficialmente allo stadio Olimpico martedì sera, per assistere alla finale del salto in alto poi vinta da Gianmarco Tamberi.

