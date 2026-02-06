La Georgia si trova di fronte a un nuovo capitolo difficile. L’arresto di Zura Manchkhashvili, un manifestante che protestava pacificamente contro il governo di Sogno Georgiano, mette in luce come la libertà politica sia sempre più in bilico nel paese. La situazione rischia di compromettere non solo la democrazia, ma anche l’identità culturale e sociale della nazione.

Il recente arresto di Zura Manchkhashvili, manifestante pacifico contro il governo di Sogno Georgiano, segna l’ennesimo passo indietro nella sempre più compromessa democrazia georgiana. Questa vicenda, pur sembrando una piccola nota di cronaca locale, getta luce su una crisi ben più profonda di quanto le vicende quotidiane possano raccontare. Un arresto per una protesta su un marciapiede potrebbe apparire come un episodio marginale, ma in realtà rappresenta una delle prime crepe visibili di una frattura più grande e inquietante, ma ancora mascherata dietro una formale normalità democratica. Il governo di Tbilisi sta progressivamente consolidando un modello autoritario, dove la libertà di manifestare e di dissentire sta diventando un atto di coraggio, rischioso e potenzialmente molto costoso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

