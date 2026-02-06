Sensi di colpa dopo il parto, come accade spesso alle neomamme, possono nascere da un senso di inadeguatezza e dalla pressione di essere perfette, e spesso si intensificano con il confronto sui social media. Solo chi ha vissuto in prima persona il periodo del puerperio sa che non si tratta solo di emozioni positive, ma anche di momenti di grande fatica e insicurezza, come dimostra una recente ricerca dell’ospedale San Raffaele di Milano, che evidenzia come molti mammiferi affrontino questa fase con sentimenti di colpa e ansia.

Solo chi non lo ha mai vissuto da vicino o in prima persona può pensare che il puerperio sia un momento di sole gioie ed emozioni positive. Alla base di molti dei problemi che insorgono dopo il parto c’è, come evidenziato in questo studio pubblicato sull’ European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, le aspettative irrealistiche sulla maternità che le donne (ma spesso anche gli uomini) hanno. Tra queste evoluzioni negative c’è il senso di colpa dopo il parto, un’esperienza di cui è importante parlare. Cos’è il senso di colpa e come si manifesta. Prima di entrare nel merito di cos’è il senso di colpa dopo il parto è necessario comprendere meglio cos’è il sentimento detto del senso di colpa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Sensi di colpa dopo il parto? Perché può succedere e come smettere di torturarsi

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Colpa dei sensi, chi ha ucciso la mamma di Davide; Dolci di Carnevale: come gustare chiacchiere e frittelle senza sensi di colpa; Dove è stata girata la serie Colpa dei sensi?; Tutto sulla seconda puntata di Colpa dei sensi: Davide si avvicina alla verità sull’omicidio di sua madre.

Colpa dei sensi, spoiler ultima puntata: Laura dubita di Davide dopo la morte di EnricoMartedì 17 febbraio, va in onda l'ultima puntata di Colpa dei sensi: Davide è il principale indiziato per la morte di Enrico ... it.blastingnews.com

Tutto sulla seconda puntata di Colpa dei sensi: Davide si avvicina alla verità sull’omicidio di sua madreGabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di Colpa dei sensi, tornano stasera. La seconda puntata della serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi va in onda oggi, martedì 10 febbraio in prima s ... iodonna.it

CHIACCHIERE LEGGERISSIME Friabili, SENZA sensi di colpa, in friggitrice ad aria!!! Ecco tutti i consigli: https://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/chiacchiere-in-friggitrice-ad-aria/ - facebook.com facebook