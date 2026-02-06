Senato opposizioni a La Russa | intervenga su ostruzionismo maggioranza

I gruppi di opposizione al Senato hanno scritto a La Russa. Chiedono di cambiare il calendario dei lavori, perché ritengono che la maggioranza stia ostacolando l’attività parlamentare. La richiesta arriva dopo che le opposizioni hanno segnalato un ostruzionismo in Aula.

Roma, 6 feb. (askanews) – I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a palazzo Madama hanno inviato una lettera al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per chiedergli di rivedere il calendario dei lavori d'aula delle prossime settimane. Nella lettera Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Raffaella Paita (Iv) e Peppe De Cristofaro (AVS-Misto) riconoscono "il valore dello sforzo compiuto per un programmazione a medio-lungo termine dei lavori dell'Aula del Senato, che riteniamo utile e funzionale al buon andamento dell'attività parlamentare. Proprio per questo, pur mantenendo alcune riserve che le abbiamo già rappresentato, i Gruppi di opposizione non si sono opposti all'approvazione unanime del calendario dei lavori fino al mese di ottobre, deliberato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del 27 dicembre scorso".

