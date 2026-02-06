I capigruppo dell’opposizione al Senato hanno scritto a La Russa per chiedere di cambiare il calendario delle discussioni in aula nelle prossime settimane. La questione più calda resta il nodo Rai, che rischia di bloccare l’agenda parlamentare. I leader delle opposizioni vogliono riaprire i temi e trovare una soluzione prima delle prossime votazioni.

Roma, 6 feb (Adnkronos) -?I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a palazzo Madama hanno inviato una lettera al presidente La Russa per chiedere di rivedere il calendario dei lavori d'aula delle prossime settimane. Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristofaro e Raffaella Paita nella missiva riconoscono "il valore dello sforzo compiuto per un programmazione a medio-lungo termine dei lavori dell'Aula del Senato, che riteniamo utile e funzionale al buon andamento dell'attività parlamentare". "Proprio per questo, pur mantenendo alcune riserve che le abbiamo già rappresentato, i Gruppi di opposizione non si sono opposti all'approvazione unanime del calendario dei lavori fino al mese di ottobre, deliberato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del 27 dicembre scorso -proseguono- Tuttavia non possiamo non segnalarle criticità ormai evidenti, riconducibili a un atteggiamento ostruzionistico della maggioranza, evidentemente ostacolata dalle proprie stesse divisioni, che colpisce anche temi di interesse generale e che rischia di svuotare di significato il lavoro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Senato: capigruppo opposizione a La Russa, 'rivedere calendario aula, affrontare nodo Rai'

Approfondimenti su Senato opposizione

Durante la discussione sulla manovra al Senato, l’opposizione ha manifestato protestando con cartelli e opuscoli.

In Senato, La Russa ha commentato con humor la presenza dei banchi a rotelle, definiti ormai un'icona dell'Aula.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Senato opposizione

Argomenti discussi: Askatasuna, oggi Piantedosi al Senato: i punti chiave del governo sulla sicurezza; Opposizioni unite contro Piantedosi: Misure sicurezza fuori dalla Costituzione; Senato: la conferenza dei capigruppo sui fatti di Torino (3.02.2026); Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento.

Senato: capigruppo opposizione a La Russa, 'rivedere calendario aula, affrontare nodo Rai'Roma, 6 feb (Adnkronos) - ?I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a palazzo Madama hanno inviato una lettera al presidente La Russa per chiedere di rivedere il calendario dei lavori ... iltempo.it

Senato: maggioranza, da opposizione infondate dichiarazioni, da noi massima disponibilitàManifestiamo stupore per le infondate dichiarazioni dei colleghi dell'opposizione. Nella conferenza dei capigruppo, anche a seguito ... agenzianova.com

L'informativa al Senato del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino è rimandata. In agenda era prevista per oggi alle 16. La nuova data e la modalità verranno discusse in una capigruppo convocata per le 15 a Palazzo Madama. #ANSA facebook

La Conferenza dei #Capigruppo è convocata martedì 3 febbraio alle 15. Su senato.it per conoscere la composizione e le funzioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del #Senato senato.it/composizione/c… x.com