Senato | capigruppo opposizione a La Russa ' rivedere calendario aula affrontare nodo Rai'

I capigruppo dell’opposizione al Senato hanno scritto a La Russa per chiedere di cambiare il calendario delle discussioni in aula nelle prossime settimane. La questione più calda resta il nodo Rai, che rischia di bloccare l’agenda parlamentare. I leader delle opposizioni vogliono riaprire i temi e trovare una soluzione prima delle prossime votazioni.

Roma, 6 feb (Adnkronos) -?I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a palazzo Madama hanno inviato una lettera al presidente La Russa per chiedere di rivedere il calendario dei lavori d'aula delle prossime settimane. Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristofaro e Raffaella Paita nella missiva riconoscono "il valore dello sforzo compiuto per un programmazione a medio-lungo termine dei lavori dell'Aula del Senato, che riteniamo utile e funzionale al buon andamento dell'attività parlamentare". "Proprio per questo, pur mantenendo alcune riserve che le abbiamo già rappresentato, i Gruppi di opposizione non si sono opposti all'approvazione unanime del calendario dei lavori fino al mese di ottobre, deliberato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del 27 dicembre scorso -proseguono- Tuttavia non possiamo non segnalarle criticità ormai evidenti, riconducibili a un atteggiamento ostruzionistico della maggioranza, evidentemente ostacolata dalle proprie stesse divisioni, che colpisce anche temi di interesse generale e che rischia di svuotare di significato il lavoro".

