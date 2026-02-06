Selezione nuovi dirigenti in Puglia | linee guida per i vertici sanitari

La regione Puglia ha approvato venerdì un nuovo avviso pubblico per trovare i nuovi vertici delle aziende sanitarie. La Giunta regionale ha deciso di aggiornare le regole per la selezione dei direttori generali delle Asl. La procedura mira a rendere più trasparente e chiara il processo di scelta, che coinvolgerà i candidati più qualificati. La notizia arriva in un momento in cui la sanità regionale cerca di rinnovarsi e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Venerdì 6 febbraio 2026, la Giunta regionale pugliese ha approvato un nuovo avviso pubblico per la selezione dei direttori generali delle Asl e delle principali aziende sanitarie locali. Il provvedimento, che si inserisce in un processo di rinnovo strutturale della gestione sanitaria nella regione, prevede l'individuazione di nuovi dirigenti per l'Asl Br, l'Asl Bt, l'Asl Fg, l'Asl Le, l'Asl Ta, l'Aou 'Ospedali Riuniti' di Foggia, l'Irccs 'Istituto Tumori Giovanni Paolo II' di Bari e l'Irccs 'S. De Bellis' di Castellana Grotte.

