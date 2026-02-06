Segretario provinciale Vibo Marcia | Italia del Meridione nomina nuovo leader locale

A Vibo Valentia, nel cuore della Calabria, Italia del Meridione ha scelto il suo nuovo segretario provinciale. La nomina arriva in un momento di crescita per il movimento, che punta a rafforzarsi nella regione. Oggi, il segretario provinciale ha preso ufficialmente il comando, segnando una nuova fase per il partito nel Meridione.

**Italia del Meridione si radica a Vibo: nominato il nuovo segretario provinciale** A Vibo Valentia, nel cuore della Calabria, si è consumata una nuova tappa nel consolidamento dell’organizzazione di Italia del Meridione. Il movimento, in una fase di rafforzamento strutturale, ha ufficializzato la nomina del nuovo segretario provinciale per la zona, Mino De Pinto. La scelta, annunciata ufficialmente da Emilio De Bartolo, segretario regionale del partito, rappresenta una delle tappe decisive del processo di ristrutturazione del movimento in Calabria. La nomina, avvenuta in un momento in cui l’IdM sta completando il tesseramento e preparando la riorganizzazione dei suoi organi direttivi, punta a rafforzare il radicamento locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

