Se una persona è soffocata con il cuscino si vede? | due donne arrestate per omicidio

Due donne sono state arrestate con l’accusa di omicidio. La polizia ha accusato le due donne di aver ucciso una persona, probabilmente soffocandola con un cuscino. Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori cercano di capire se ci siano segni evidenti di violenza o se si possa nascondere qualcosa. Le domande che circolano sono molte, soprattutto sulla possibilità di riconoscere segni di soffocamento o di avvelenamento durante l’autopsia. La vicenda ha sollevato molta attenzione nella comunità.

"Se una persona è soffocata con il cuscino si vede?". E poi: "Quante iniezioni di veleno per topi servono per uccidere? La candeggina nel sangue si vede dall'autopsia?". Sono alcune delle ricerche che due donne avrebbero fatto su Internet nel periodo antecedente la morte di Franca Genovini, 85.

