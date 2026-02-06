Se mangia da solo il bimbo sviluppa prima le abilità cognitive

Quando i bambini iniziano a mangiare da soli, intorno all’anno, si vede subito un cambiamento. Mangiare in autonomia aiuta il piccolo a migliorare il linguaggio e le capacità comunicative. Questo passaggio, che può sembrare semplice, in realtà favorisce lo sviluppo cognitivo e l’indipendenza del bambino.

Cominciare a mangiare in modo autonomo, già ad un anno, aiuta il bambino a sviluppare il linguaggio e altre competenze comunicative più avanzate. E’ quanto dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista Child Development, frutto della collaborazione tra l’Università di Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma e l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr. Mangiare in modo autonomo rappresenta una delle tappe evolutive più significative nel percorso di crescita di ogni bambino. Un’abilità che, generalmente, viene acquisita entro il secondo anno e mezzo di vita e che inizia a manifestarsi quando il bambino esprime le sue prime curiosità verso il cibo e desidera mangiare da solo con le mani o con le posate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

