I nuovi acquisti di Inter, Milan e Juventus sono arrivati tra tante aspettative e all’inizio hanno faticato a trovare spazio. Ora, però, le cose sembrano cambiare. Diouf, Nkunku e David stanno trovando più minuti in campo e cominciano a mostrare il loro valore. I club sperano che possano diventare punti fermi nelle rispettive squadre, dopo essere stati per mesi solo oggetti misteriosi. La strada verso la piena affermazione sembra ormai avviata.

Qualche dubbio i tifosi di Inter, Milan e Juventus lo hanno avuto. Legittimo, aggiungiamo, almeno fino a qualche settimana fa. Perché Andy Diouf, Christopher Nkunku e Jonathan David avevano iniziato la loro avventura in Serie A non mostrando le grandi qualità che avevano evidenziato nelle precedenti esperienze, doti che avevano spinto i rispettivi dirigenti a metterli sotto contratto spendendo cifre importanti per l'ingaggio eo il cartellino. Con il passare dei mesi, però, i tre colpi delle big si stanno ritagliando uno spazio importante e non perché i club premono perché vengano valorizzati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scusate il ritardo: Diouf, Nkunku e David adesso non sono più... oggetti misteriosi

Approfondimenti su Diouf Nkunku David

Lele Sarallo torna con due nuove date romane di “Scusate il Ritardo”, spettacolo che combina sketch divertenti, numeri musicali e interazioni con il pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Diouf Nkunku David

Scusate il ritardo. Duvan, il piatto forte per BenitezNon è solo il titolo di un film di Massimo Troisi. Per il Napoli, da qualche giorno, è soprattutto il nome di un ristorante nel cuore di Roma. Nel menù quella punta da 6 milioni che Rafa ha chiesto ... sport.sky.it

«Scusate il ritardo. Scusate se parliamo solo ora dei mille migranti morti nel Mediterraneo.» Da leggere l’editoriale di @fcancellato direttore di @fanpage x.com

Scusate se parliamo solo ora dei mille migranti morti nel Mediterraneo ______ Scusate il ritardo. Scusate se ci abbiamo messo qualche giorno, a mettere in fila i pensieri, tra la frana di Niscemi e gli scontri di piazza a Torino. Scusate se vi costringiamo, con qu facebook