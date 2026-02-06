Scusate il ritardo | Diouf Nkunku e David adesso non sono più oggetti misteriosi
I nuovi acquisti di Inter, Milan e Juventus sono arrivati tra tante aspettative e all’inizio hanno faticato a trovare spazio. Ora, però, le cose sembrano cambiare. Diouf, Nkunku e David stanno trovando più minuti in campo e cominciano a mostrare il loro valore. I club sperano che possano diventare punti fermi nelle rispettive squadre, dopo essere stati per mesi solo oggetti misteriosi. La strada verso la piena affermazione sembra ormai avviata.
Qualche dubbio i tifosi di Inter, Milan e Juventus lo hanno avuto. Legittimo, aggiungiamo, almeno fino a qualche settimana fa. Perché Andy Diouf, Christopher Nkunku e Jonathan David avevano iniziato la loro avventura in Serie A non mostrando le grandi qualità che avevano evidenziato nelle precedenti esperienze, doti che avevano spinto i rispettivi dirigenti a metterli sotto contratto spendendo cifre importanti per l'ingaggio eo il cartellino. Con il passare dei mesi, però, i tre colpi delle big si stanno ritagliando uno spazio importante e non perché i club premono perché vengano valorizzati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
