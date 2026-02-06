Scuole griffate Pan di Stelle | genitori chiedono informazioni su sicurezza e qualità dell’insegnamento

Genitori di Torino si sono rivolti all’Ordine dei Medici per chiedere chiarimenti sulla sicurezza e sulla qualità delle scuole che adottano il tema Pan di Stelle. La richiesta nasce dopo che alcuni hanno notato che le aule sono decorate con tavoli a forma di biscotto e cartelli con stelle e slogan del brand. La preoccupazione riguarda l’ambiente di apprendimento e le eventuali ripercussioni sulla salute dei bambini. Ora si attende una risposta delle autorità competenti, mentre i genitori si chiedono se queste scelte siano davvero adeguate per i più piccoli.

Mandereste vostro figlio in una scuola dove i tavoli sono a forma di biscotti e dove i cartelli mostrano stelle e slogan del brand Pan di Stelle? È questa la domanda che ha sollevato l'Ordine dei Medici di Torino, dopo aver ricevuto una segnalazione da un genitore preoccupato. La scuola in questione, in una città del Nord Italia, è stata "griffata" con un allestimento di tipo "Aula dei Sogni", un'iniziativa promossa dalla Barilla con il nome di *Sogna e credici fino alle stelle*, che ha visto l'installazione di mobili colorati, con forme di biscotti e decorazioni ispirate ai prodotti del gruppo alimentare.

