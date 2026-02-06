Scuola e giornalismo Al via la 24ª edizione del ‘campionato’ con 300 partecipanti

La 24ª edizione di Cronisti in Classe sta per partire. Quest’anno sono oltre 300 gli studenti di scuole medie e superiori che si sfideranno in un vero e proprio campionato di giornalismo. L’iniziativa, promossa dai quotidiani Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, punta a coinvolgere i giovani nelle tematiche dell’informazione e a farli avvicinare al mondo del giornalismo in modo pratico e diretto. La gara si svolgerà nelle prossime settimane, con i ragazzi pronti a metters

Conto alla rovescia per la 24esima edizione di Cronisti in Classe, il progetto culturale e di educazione civica promosso da QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria. I riflettori si accendono sulle notizie per 300 studenti cesenati che si apprestano, con fantasia creatività ed entusiasmo, a intraprendere questa avventura. Martedì prossimo ci sarà la prima uscita degli articoli scritti dagli studenti, con il prezioso aiuto dei loro insegnanti. Un successo lungo 24 anni, nato nel 2002 che si propone di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani, stimolare l’interesse dei ragazzi sui temi di attualità, facendo sperimentare agli studenti la realizzazione di articoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola e giornalismo. Al via la 24ª edizione del ‘campionato’ con 300 partecipanti Approfondimenti su Cronisti in Classe Tutto pronto per la tredicesima edizione di Happyfania Volley, sarà record con 2.300 partecipanti È tutto pronto per la tredicesima edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo. Bavisela di Natale, oltre 1.300 partecipanti a sostegno del Burlo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cronisti in Classe Argomenti discussi: Scuola e giornalismo. Al via la 24ª edizione del ‘campionato’ con 300 partecipanti; Al Suor Orsola Benincasa riparte la Scuola di Giornalismo; Addio a Bruno Baschiera, una vita dedicata alla scienza, alla scuola e al giornalismo; Ripensare il mai più: la strategia di Gariwo per il Giorno della Memoria 2026. Scuola e giornalismo. Al via la 24ª edizione del ‘campionato’ con 300 partecipantiGli studenti si metteranno alla prova realizzando articoli di attualità e approfondimento che verranno pubblicati sulle pagine del nostro quotidiano nell’arco di quattro mesi. ilrestodelcarlino.it Campionato di giornalismo al via. In gara 23 classi e 530 ragazzi. Quando la scuola fa informazioneA partire dal 10 febbraio gli studenti di 10 diversi istituti scenderanno in campo con i loro articoli. In giuria anche quest’anno Marco Viroli e Gabriele Zelli, premiazione al Fabbri il 26 maggio. ilrestodelcarlino.it Nola | 6–7 febbraio 2026 Arte sacra, turismo e giornalismo al centro delle Giornate di Studio promosse dalla Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia. Confronto tra esperti, docenti e giornalisti Formazione professionale OdG Visita guidata esclusi facebook Il 5 marzo, dalle 16.30, presso il Campus Luiss di Viale Romania 32 (Sala The Dome), si terrà l’evento Leadership, Etica e Formazione. Un evento della Scuola di Giornalismo, @LuissDataLab e @IDMO_it in collaborazione con l’Associazione Lagunari e x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.