La 24ª edizione di Cronisti in Classe sta per partire. Quest’anno sono oltre 300 gli studenti di scuole medie e superiori che si sfideranno in un vero e proprio campionato di giornalismo. L’iniziativa, promossa dai quotidiani Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, punta a coinvolgere i giovani nelle tematiche dell’informazione e a farli avvicinare al mondo del giornalismo in modo pratico e diretto. La gara si svolgerà nelle prossime settimane, con i ragazzi pronti a metters

Conto alla rovescia per la 24esima edizione di Cronisti in Classe, il progetto culturale e di educazione civica promosso da QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria. I riflettori si accendono sulle notizie per 300 studenti cesenati che si apprestano, con fantasia creatività ed entusiasmo, a intraprendere questa avventura. Martedì prossimo ci sarà la prima uscita degli articoli scritti dagli studenti, con il prezioso aiuto dei loro insegnanti. Un successo lungo 24 anni, nato nel 2002 che si propone di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani, stimolare l’interesse dei ragazzi sui temi di attualità, facendo sperimentare agli studenti la realizzazione di articoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola e giornalismo. Al via la 24ª edizione del ‘campionato’ con 300 partecipanti

