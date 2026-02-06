Scuola Diedo in vendita Brugnaro si espone | Vogliamo rinnovare l' affitto o non ce ne andiamo

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha deciso di mettere sul mercato la scuola Antonio Diedo di Cannaregio. Dopo le proteste dei genitori e l’allarme tra i cittadini, Brugnaro ha detto chiaramente che se il Comune non riuscirà a rinnovare il contratto di affitto, la scuola rischia di chiudere. La questione divide, e ora si aspetta una risposta definitiva sulla sorte dell’istituto.

Dopo la protesta dei genitori e l'allarme, si espone nettamente il sindaco di Venezia sul futuro della scuola primaria Antonio Diedo, a Cannaregio, finita sul mercato dopo che il contratto d'affitto con il comune di Venezia era scaduto. «Voglio tranquillizzare i genitori e gli insegnanti: il.

