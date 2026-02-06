Scuola casertana su Rai 3 | studenti protagonisti a La città ideale

Questa sera alle 21 su Rai 3, il Liceo Classico e Scientifico “Pietro Giannone” di Caserta si mostra in televisione. Gli studenti saranno protagonisti di “La città ideale”, un programma che mette in evidenza le eccellenze del territorio. La scuola si prepara a rappresentare la città e il suo lavoro davanti a un pubblico nazionale.

Un'importante vetrina nazionale per il Liceo Classico e Scientifico "Pietro Giannone" di Caserta, che sarà protagonista su Rai 3, sabato 7 febbraio alle ore 21.15, nel corso dell'ultima puntata stagionale del programma "La città ideale", condotto dal giornalista e divulgatore Massimiliano Ossini.

