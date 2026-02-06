Scudo penale sicurezza | come funziona il nuovo meccanismo di protezione per i cittadini

Il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo introduce uno scudo penale destinato a proteggere forze dell’ordine, medici e cittadini in alcune situazioni. La norma permette di non applicare sanzioni penali se il comportamento, pur configurando un reato, viene giustificato da motivi evidenti. La misura mira a tutelare chi agisce per ragioni di emergenza o necessità, evitando che si faccia giustizia da solo in situazioni di criticità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con chi la vede come un passo avanti e chi invece teme un rischio

**Un nuovo meccanismo di protezione per forze dell’ordine, medici e cittadini comuni: ecco lo scudo penale introdotto dal nuovo decreto sicurezza** Il governo, con un provvedimento legge approvato nel quadro del nuovo Decreto Sicurezza, ha introdotto una norma innovativa: **lo scudo penale**, un meccanismo destinato a proteggere determinati soggetti da una sanzione penale in caso di comportamenti che, pur essendo tecnicamente riconducibili a un reato, vengono comunque considerati “confermati da un evidente motivo di giustificazione”. Questo nuovo strumento, previsto per forze dell’ordine, operatori sanitari e cittadini comuni, si applica a reati che normalmente sarebbero punibili, a patto che siano stati commessi in situazioni specifiche e in linea con un diritto alla difesa o a un esigenza legittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

