Il nuovo capitolo di Scream sembra non convincere come le precedenti uscite. Nonostante le previsioni ottimistiche, il pubblico sembra meno interessato e le prime stime indicano un calo di incassi rispetto all’ultimo film. I fan continuano a seguire il franchise, ma le aspettative si abbassano.

Nonostante gli analisti abbiamo previsto un buon esordio al botteghino per il settimo capitolo, le cifre dovrebbero essere inferiori a quello dell'ultima puntata, e non di poco. Secondo i dati diffusi da Deadline, Scream 7 dovrebbe incassare circa 30 milioni di dollari al box-office nordamericano nel suo weekend di debutto. Il film uscirà a fine febbraio, e questi dati dovrebbero registrare il secondo miglior debutto della saga, tuttavia si tratta di un incasso non di poco inferiore a quello del capitolo precedente, Scream VI, che nel 2023 aveva incassato ben 44,4 milioni di dollari. Si parlerà sicuramente molto del forte calo dal sesto al settimo film, ed è difficile non chiedersi se l'abbandono da parte di Melissa Barrera e Jenna Ortega abbia portato a una diminuzione dell'interesse . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scream 7, previsto un crollo al box-office: il pubblico è stanco del franchise?

