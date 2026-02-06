La Paramount Pictures ha pubblicato una nuova featurette di Scream 7, che mostra il dietro le quinte del film. In queste immagini si vede Kevin Williamson, il regista alle prime armi, mentre lavora sul set insieme a Neve Campbell. La scena dà un’idea più chiara di come si sta preparando il nuovo capitolo della saga horror.

Paramount Pictures ha rilasciato una featurette esclusiva di Scream 7 che ci porta direttamente sul set insieme al regista debuttante Kevin Williamson. Per la prima volta nella storia del franchise, il creatore e sceneggiatore originale della saga si siede sulla sedia del regista, prendendo le redini di un capitolo che promette di essere il più intimo e terrificante di sempre. Il video offre uno sguardo inedito alla produzione, con interventi delle protagoniste Neve Campbell e Isabel May, che interpretano rispettivamente Sidney Prescott e sua figlia Tatum. Il video arriva sulle nostre pagine dopo il lancio del trailer Super Bowl diffuso qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scream 7 | Kevin Williamson protagonista del dietro le quinte con Neve Campbell

Approfondimenti su Scream 7

Scream 7, il nuovo capitolo della celebre serie horror, si prepara ad arrivare nelle sale il 25 febbraio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Scream 7

