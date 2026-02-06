Scossa di magnitudo 4.5 registrata nella regione | allarme da terremoto in Calabria

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha scosso la Calabria, provocando paura tra i residenti. La scossa è stata sentita chiaramente anche a Serrastretta, dove alcuni hanno subito evacuato le case. Non si registrano ancora danni gravi, ma le autorità hanno già attivato le verifiche nelle zone più colpite. La gente si chiede cosa accadrà nelle prossime ore, mentre le scosse continuano a farsi sentire nella regione.

Un forte sisma di magnitudo 3.6 colpisce la Calabria, in particolare il comune di Serrastretta, alla vigilia della Pasqua. Alle 19:33 di oggi, 6 febbraio 2026, la Rete Sismica Nazionale ha registrato un evento tellurico che ha causato preoccupazione tra i cittadini della zona. Lo scarto di terremoto è stato rilevato a una profondità di soli 7.7 chilometri, un valore basso che ne ha accentuato l’impatto sul territorio. L’epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a nord del paese di Serrastretta, in provincia di Catanzaro, in una zona già nota per la sua attività sismica. Le condizioni della scossa – classificata con una magnitudo ML di 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo tra 3.4 e 3.9: sentita anche a Lamezia TermeUna scossa di terremoto di magnitudo provvisoria compresa tra 3.4 e 3.9 è stata registrata alle 19:33 in provincia di Catanzaro. Avvertita anche a Lamezia Terme. Al momento non risultano danni ... fanpage.it

Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Lamezia Terme: paura tra gli abitantiUna scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata stasera dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nel Catanzarese. L'epicentro è stato individuato a ... ilmattino.it

Il 6 febbraio di tre anni fa un terremoto di magnitudo 7.9 colpisce Turchia e Siria. 10 ore dopo la scossa il nostro primo team era operativo sul posto per organizzare aiuti e portare soccorso alla popolazione facebook