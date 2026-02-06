Scoperte archeologiche a Torre del Greco | Villa Sora rivela antichi affreschi e mura romani

A Torre del Greco, durante gli scavi nella villa romana di Villa Sora, sono emersi affreschi e resti di mura romani. Il cantiere, attivo da tempo, ha fatto questa scoperta proprio mentre il Vesuvio eruttava nel 79 d.C. Gli archeologi stanno lavorando per approfondire il ritrovamento e capire meglio la storia dell’antica villa.

A Torre del Greco, nella villa romana di Villa Sora, un cantiere in piena attività è stato ritrovato al momento dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Le nuove scoperte, effettuate durante gli scavi iniziati nel novembre 22025, hanno rivelato un ambiente decorato con affreschi raffinati, marmi e strutture che parlano della vita quotidiana di un edificio in costruzione, proprio mentre l'esplosione del vulcano lo distruggeva. Questo ritrovamento, in grado di offrire un istante preciso della storia romana, mostra come, nel bel mezzo di un lavoro in corso, l'antichità fosse andata definitivamente perduta per secoli.

