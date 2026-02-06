Scontri Torino Piantedosi | Solidarietà ad agenti feriti impegnati in difficilissimo compito – Il video

Il ministro Piantedosi ha espresso solidarietà agli agenti feriti durante gli scontri a Torino. In Parlamento, ha ringraziato gli agenti per il loro impegno in una situazione difficile. Ha anche sottolineato che il governo si schiera dalla parte delle forze dell’ordine, che stanno affrontando momenti complicati.

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 "Grazie Presidente, onorevoli deputati. Intanto vorrei partire consentitemelo innanzitutto esprimendo anche in questa sede a nome mio e di tutto il governo la solidarietà agli agenti rimasti feriti negli scontri, grazie. Agli agenti rimasti feriti negli scontri sabato scorso a Torino e attraverso loro a tutti gli appartenenti alle forze di polizia impegnati nel difficilissimo compito di tutela dell'ordine pubblico" così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

