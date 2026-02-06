Scontri Torino Piantedosi | Chi partecipa a cortei con delinquenti rischia di favorire impunità – Il video

Piantedosi avverte: chi si unisce ai cortei con i delinquenti rischia di favorire l’impunità. Questa mattina il ministro dell’Interno ha commentato gli scontri di sabato, che si sono verificati nel capoluogo piemontese. Piantedosi ha detto che i disordini confermano come alcuni antagonisti, spesso tutelati da coperture politiche, usino i centri sociali occupati come base. Chi partecipa alle proteste, ha aggiunto, finisce per dare una mano a chi commette violenze, offrendo loro una possibilità di scampare

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 "I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili, Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità" Così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

