Scontri Torino Piantedosi | Ai manifestanti sequestrate anche chiavi inglesi coltelli e sassi – Il video
Le forze dell’ordine hanno fermato 27 persone durante gli scontri a Torino. Quattordici sono state denunciate, altre 13 sono state messe in stato di fermo. Tra le armi sequestrate ci sono chiavi inglesi, coltelli e sassi. Piantedosi ha confermato che gli agenti hanno agito per mantenere l’ordine e che alcuni manifestanti hanno opposto resistenza, travisandosi e rifiutando di seguire le disposizioni. La situazione resta tesa, e le autorità continuano le indagini.
(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità. Tre persone sono state tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, tra di esse anche un 22enne che, dall'analisi dei filmati acquisiti, risulta aver partecipato proprio all'aggressione dell'agente di polizia e alla sottrazione al medesimo dello scudo e della maschera antigas, motivo per il quale al giovane è stato contestato anche per rapina in concorso.🔗 Leggi su Open.online
