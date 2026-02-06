Scontri Torino Piantedosi | Ai manifestanti sequestrate anche chiavi inglesi coltelli e sassi – Il video

Le forze dell’ordine hanno fermato 27 persone durante gli scontri a Torino. Quattordici sono state denunciate, altre 13 sono state messe in stato di fermo. Tra le armi sequestrate ci sono chiavi inglesi, coltelli e sassi. Piantedosi ha confermato che gli agenti hanno agito per mantenere l’ordine e che alcuni manifestanti hanno opposto resistenza, travisandosi e rifiutando di seguire le disposizioni. La situazione resta tesa, e le autorità continuano le indagini.

"Sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità. Tre persone sono state tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, tra di esse anche un 22enne che, dall'analisi dei filmati acquisiti, risulta aver partecipato proprio all'aggressione dell'agente di polizia e alla sottrazione al medesimo dello scudo e della maschera antigas, motivo per il quale al giovane è stato contestato anche per rapina in concorso.

Questa mattina a Torino si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta legata ai movimenti indipendentisti baschi.

Questa mattina, prima ancora che il corteo di Askatasuna abbia preso il via, la polizia ha già effettuato controlli e identificazioni.

Askatasuna e gli scontri di Torino, la magistratura e l’uscita di Vannacci dalla Lega. Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie per averci seguito! facebook

"In 15 anni non ho mai visto un attacco così feroce, con una cattiveria allucinante. Volevano farci male!" A parlare è uno dei poliziotti che si trovava a #Torino durante gli scontri. #drittoerovescio x.com