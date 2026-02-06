Scontri Rampelli | Mancata prevenzione? La sinistra è servita da oggi i violenti saranno fermati prima

Scontri in strada e tensioni aumentano. Rampelli annuncia che i violenti saranno fermati prima, accusando la mancata prevenzione. Il governo ha già assunto 40mila agenti e ne prevede altri, puntando a rafforzare le forze dell’ordine. Secondo Rampelli, l’Italia ha più agenti rispetto a Germania, Spagna e Francia, e si impegna a intervenire con decisione per calmare la situazione.

"Abbiamo assunto 40mila nuovi agenti. E altri ne assumeremo. Abbiamo in proporzione il numero superiore di forze dell'ordine rispetto alla Germania, alla Spagna e alla Francia. Ma il problema è un altro e stiamo cercando di risolverlo con il nuovo decreto. C'è un problema di presenza sul territorio che va rafforzata, ma c'è anche un problema di certezza della pena e quello non avviene né alla responsabilità del governo". Così Fabio Rampelli, dai microfoni di Coffee Break su La 7, mettendo in chiaro i punti chiave del pacchetto sicurezza. "Ci sono nuovi fattispecie di reati che dieci anni fa non esistevano.

