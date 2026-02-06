Scontri a Torino Magi +Europa | Terrorizzati dall’uso delle norme speciali richieste dal Ministro – Il video

A Torino sono scoppiati nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La tensione si è alzata quando i manifestanti hanno protestato contro le norme speciali richieste dal Ministro. Magi di +Europa ha commentato dicendo che molti sono terrorizzati da queste misure. Nel video si vede chiaramente come la situazione sia diventata molto tesa, con l’aria che si è fatta pesante e il caos che si è diffuso tra la gente.

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 "Ministro, le piace tanto ridere. Rida di questo. Ma, insomma, Presidente, noi abbiamo un Ministro che viene qui a ridere in faccia alle opposizioni. Ma le sembra un modo adeguato di affrontare un argomento così delicato nel momento in cui si chiede collaborazione alle opposizioni? Allora, la questione è questa, nel momento in cui lei, come ha fatto ieri in un'intervista a tutta pagina sul quotidiano della città di cui stiamo parlando, dice che i cosiddetti manifestanti pacifici, cosiddetti manifestanti pacifici, 20.000 persone, sono complici dei violenti, beh, noi siamo terrorizzati dall'idea dell'uso che lei vorrà fare di quelle norme speciali che chiede di introdurre.

