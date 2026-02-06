Scomparsa dal centro in cui era ospite poi la svolta nelle ultime ore | ecco dov' è Salijeva

Nelle ultime ore, la verità sulla sua scomparsa si fa più chiara. Salijeva Mirvet, che era stata vista l’ultima volta il 31 gennaio a Merano, è stata trovata. La giovane, scomparsa dal centro in cui era ospite, si trovava nascosta in un’altra zona, lontano da occhi indiscreti. La svolta arriva dopo giorni di incertezza e ricerche intense.

L’ultima volta che era stata vista risaliva allo scorso 31 gennaio a Merano: da quel momento, di Salijeva Mirvet si erano perse completamente le tracce. A lanciare l’allarme era stata la struttura d’accoglienza in cui la donna, di origine macedone, era ospitata e a divulgarla era stata a sua.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Salijeva Mirvet

Nelle ultime ore, a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato dieci persone sospettate di aver messo a segno furti e rapine tra il centro e il litorale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Salijeva Mirvet

Argomenti discussi: Roma, ragazzi scomparsi a Colli Portuensi: si cercano Mawan, 15 anni, Kosta, 11 e Yahia, 17. Sarebbero scappati da un centro di...; Scomparsa da una settimana, l’appello: Mary fatti sentire, facci sapere se stai bene; Era scomparsa dal Sud della Francia: 80enne ritrovata a Luino dalla Polizia; Dispersi in mare 380 migranti, la notizia grazie a Scandura (Radio Radicale).

Mary D’Artista, scomparsa da una settimana, è stata ritrovata nel quartiere di San Francesco di Paola dove aveva lasciato parcheggiata la sua Lancia Ypsilon #ilcentro #donna #scomparsa #sulmona facebook

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica #Torzullo, sparita dall’8 gennaio. Questa mattina i #carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede operativa dell’azienda del marito, Claudio #Carlomagno, in via Comunale San Francesco, vicino x.com