Scienziate | le donne che trasformano la scienza in esperienza diretta

Mercoledì sera a Varese, lo Spazio Yak apre le porte a “Scienziate. Storie da toccare con mano”. L’evento mette in mostra le donne che hanno rivoluzionato il modo di fare e capire la scienza, portando il pubblico a scoprire il loro lavoro e le loro storie. Un’occasione per avvicinare tutti alla scienza in modo diretto e coinvolgente.

Mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30, lo Spazio Yak di Varese ospiterà “Scienziate. Storie da toccare con mano”, un evento unico nel suo genere che celebra la scienza attraverso il racconto delle donne che hanno cambiato il modo in cui vediamo il mondo. L’iniziativa, ideata da IDEIAMO srl in collaborazione con il progetto The Thinker Lab, conduce un percorso esperienziale, pensato per avvicinare il pubblico a quelle intuizioni o scoperte che hanno plasmato la storia della ricerca. Il luogo dell’evento è la piazza Fulvio De Salvo, 6 a Varese, in un’area di spettacolo e cultura che ha ormai da tempo il cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Varese Scienza

Il progetto “Le donne fanno scienza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Casio, mira a promuovere l’inclusione femminile nelle discipline STEAM.

Donne nella scienza: 5 scienziate che hanno cambiato la storia.

Ultime notizie su Varese Scienza

