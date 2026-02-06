Oggi si apre ufficialmente la fase delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Le squadre di tutto il mondo sono arrivate e si preparano a competere, mentre anche la bandiera di San Marino sventola insieme alle altre. La giornata si accende di entusiasmo e attese, con le prime gare che stanno per iniziare.

È il gran giorno di Milano – Cortina e anche la bandiera sammarinese sventolerà assieme a quella di tutte le altre nazioni partecipanti. Le Olimpiadi invernali stanno per cominciare, con il Titano presente con il giovanissimo sciatore Rafael Mini. Il centro nevralgico dell’evento rimane Milano, con la cerimonia inaugurale di oggi a San Siro che attirerà gli occhi di tutto il mondo dello sport. Presenti all’evento i Capitani reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario allo sport, Rossano Fabbri, insieme al Presidente del Cons, Christian Forcellini, e al Segretario generale, Eros Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sci. Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Mini è pronto a fare la storia

Mancano ormai pochi giorni all'apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma le notizie non sono positive.

Lindsey Vonn annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia il crociato rotto.

