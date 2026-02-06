Schuurs svincolato dal Torino non gioca da più di due anni | non si è mai ripreso dall'infortunio

Il Torino ha deciso di svincolare definitivamente Schuurs, che non scende in campo da oltre due anni. L’olandese non si è mai ripreso dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo da ottobre 2023. La società ha spiegato di aver preso questa decisione per motivi pratici, segnando così la fine di un percorso difficile per il difensore.

Schuurs, addio al Torino: il comunicato ufficiale e le parole ai tifosiTORINO - Marco Baroni aveva annunciato, durante la conferenza stampa della vigilia del match a Firenze del Torino contro a Fiorentina, che il club avrebbe rilasciato una nota ufficiale in merito alla ... tuttosport.com